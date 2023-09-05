Продажі вживаних авто в Україні стрімко зросли: найпопулярніші марки та моделі (фото)
Попит на авто з пробігом зріс одразу на 27% порівняно з минулим роком. Найчастіше в Україну приганяють вживані Volkswagen, Renault і Skoda.
У серпні зростання продемонстрували продажі як нових, так і старих авто. В Україні вперше поставили на облік 21 тис. авто з пробігом. Це найкращий результат за останній рік, повідомляє асоціація "Укравтопром".
Порівняно з липнем відзначено зростання попиту на вживані авто на 12%, а порівняно із серпнем 2022 року — одразу на 27%. Середній вік пригнаних машин становить 10 років. Майже половина з них були бензиновими.
Яким двигунам віддають перевагу покупці вживаних авто:
- бензинові — 45%;
- дизельні — 32%;
- електричні — 15%;
- ГБО — 5%;
- Гібридні — 3%.
Моделі-лідери ринку авто з пробігом не змінилися. Як і раніше, найбільшим попитом користуються Volkswagen, Renault і Skoda. До ТОП-10 потрапив і електрокар Nissan Leaf.
Найпопулярніші вживані авто в Україні за серпень 2023 року:
- Volkswagen Golf — 1725 шт.
- Renault Megane — 1363 шт.
- Skoda Octavia — 952 шт.
- Volkswagen Passat — 835 шт.
- Nissan Leaf — 505 шт.
- Ford Focus — 426 шт.
- Nissan Qashqai — 412 шт.
- Volkswagen Tiguan — 408 шт.
- Volkswagen Touran — 375 шт.
- Audi A4 — 365 шт.
Загалом із початку 2023 року в Україну ввезли 127 тис. авто з пробігом — у 3,3 раза більше, ніж нових авто за цей самий період.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні різко впав попит на старі авто зі США.
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