На європейський ринок виходить стильний електромобіль BYD із запасом ходу 570 км (фото)
У Європі з'являться два нових електромобілі — седан BYD Seal і кросовер Seal U. Ці моделі вирізняються стильним дизайном та інноваційними технологіями.
Електромобіль BYD Seal надійде в продаж у європейських країнах. Модель має стильний дизайн і великий запас ходу. Про це розповіли на сайті Carscoops.
BYD Seal вирізняється стильним дизайном із незвичайними передніми фарами та денними ходовими вогнями. На бампері є невеликий повітрозабірник.
Ззаду встановлено вузькі ліхтарі. Вони об'єднані в один блок світлодіодною смугою.
Габарити BYD Seal:
- довжина — 4800 мм;
- ширина — 1875 мм;
- висота — 1460 мм;
- колісна база — 2920 мм.
В інтер'єрі розміщені 8,8-дюймова цифрова панель приладів і 15,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Селектор КПП виконаний із кришталю.
У Європі BYD Seal запропонують у кількох версіях. Базова модифікація Design з одним електромотором потужністю 308 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,9 секунди, а запас ходу становить до 570 км на одному заряді.
Топовий BYD Seal Excellent-AWD оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 523 к.с. З цією силовою установкою електромобіль розганяється від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди. Максимальний запас ходу становить 520 км.
Усі версії електромобіля підтримують швидку зарядку потужністю до 150 кВт. Зарядити акумулятор з 30% до 80% можна всього за 26 хвилин.
До BYD Seal у Європі приєднається й електрокросовер Seal U. Він має бюджетний цінник і оснащений 218-сильним електромотором. Він розганяється від 0 до 100 км/год за 9,3 секунди та здатний розвивати швидкість до 175 км/год.
Старт продажів BYD Seal і Seal U заплановано на кінець 2023 року. Ціни на моделі стануть відомі пізніше.
Раніше Фокус повідомляв, що в інтернеті розсекретили патентні зображення нового електричного седана YangWang від BYD.