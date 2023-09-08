Ніякого підігріву сидінь за передплатою: BMW позбудуться одного зі своїх сервісів

У BMW зазначили, що експеримент з передплатою на підігрів сидінь виявився невдалим. За словами представників бренду, клієнти неправильно зрозуміли, для чого потрібна ця послуга.

BMW вирішили відмовитися від сервісу, який пропонував підігрів сидінь для авто за передплатою. Бренд зіткнувся з негативною реакцією з боку своїх клієнтів. Про це розповіли на сайті Carscoops.

У BMW підтвердили, що підігрів сидінь більше не буде доступний за передплатою. Проте клієнти в майбутньому зможуть отримати безліч інших послуг за додаткову плату.

Клієнти BMW могли купити функцію підігріву сидінь за щомісячною передплатою з 2022 року. Відразу ж після впровадження цієї функції багато фанатів розкритикували бренд.

Клієнти могли вибрати термін передплати на підігрів сидінь Фото: Скриншот

Член ради директорів BMW з продажу та маркетингу Пітер Нота наголосив, що тепер підігрів сидінь можна буде замовити тільки як опцію під час купівлі авто, якщо він не входить до базової комплектації. За його словами, клієнти неправильно зрозуміли, для чого потрібна ця послуга.

У майбутньому для автомобілів BMW будуть запропоновані різні цифрові сервіси, які будуть доступні за передплатою. Так клієнти бренду зможуть платити тільки за ті функції, які потрібні їм.

Раніше Фокус писав, що Hyundai запустили свій власний сервіс цифрової підписки для електромобілів.