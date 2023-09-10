У Києві пройшов пробіг рідкісних ретро-автомобілів (фото)

Раритетні класичні автомобілі взяли участь у пробігу "Українська легенда". Вулицями Києва проїхали вінтажні Audi, Mercedes, Chevrolet і Cadillac.

У Києві провели історичне авторалі "Українська легенда". Пробіг зібрав десятки цікавих ретроавто, а фото з заходу з 'явилися на сторінці фестивалю OldCarLand у Facebook.

Саме оргкомітет цього фестивалю і Київський міський автомотоклуб виступили організаторами ралі. Спочатку його мали провести на День Незалежності, але з міркувань безпеки його довелося перенести на 9 вересня.

Передньопривідний кабріолет Audi Front UW225 Фото: facebook.com/Oldcarland

Захід зібрав чимало цікавих автомобілів. Чого вартий один лише кабріолет Mercedes 770K 1938 року, що належав одному з німецьких генералів Другої світової. Таких авто з 7,7-літровою компресорною вісімкою на 200 к. с. випустили лише 171.

Рідкісним є й Audi Front UW225 — одна з перших у світі розкішних моделей із переднім приводом. Ще один раритет — єдиний в Україні DeSoto 1939 року

Широко був представлений американський автопром "золотої" ери. У ралі взяли участь преміальні Cadillac 1959 року і Buick Electra 1963 року, величезний Pontiac Catalina, спортивні Chevrolet Camaro і Corvette Stingray.

Cadillac 1959 року Фото: facebook.com/Oldcarland DeSoto 1939 року Фото: facebook.com/Oldcarland Buick Electra 1963 року Фото: facebook.com/Oldcarland Chevrolet Camaro 1969 року Фото: facebook.com/Oldcarland Chevrolet Corvette 1982 року Фото: facebook.com/Oldcarland Pontiac Catalina 1966 року Фото: facebook.com/Oldcarland Rolls-Royce Corniche Фото: facebook.com/Oldcarland Porsche 911 Фото: facebook.com/Oldcarland Міні Фото: facebook.com/Oldcarland Цей "Запорожець" брав участь у Ралі Монте-Карло Фото: facebook.com/Oldcarland

Автомобільну Британію представляли розкішний кабріолет Rolls-Royce Corniche,спорткупе Jaguar XJ-S і компактний Mini. Крім того, відвідувачі змогли побачити відреставрований класичний Porsche 911, броньований Mercedes S600 експрем'єра Павла Лазаренка і горбатий "Запорожець", який переміг у ралі Монте-Карло.

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