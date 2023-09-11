600 сил і двері "крило чайки": італійці представили незвичайний суперкар (фото)

Ares S1 Gullwing отримав стильний дизайн з дверима "крило чайки". Під капотом розташований 600-сильний двигун V8, а розгін до сотні займає 3 секунди.

Італійська компанія Ares Modena представила свій новий суперкар — S1 Gullwing. Новинка вирізняється стильним дизайном і заснована на Chevrolet Corvette C8. Про це розповіли на сайті Top Gear.

Ares S1 Gullwing отримав стильний дизайн з незвичайними фарами. На бампері є кілька повітрозабірників, а нижче розташований карбоновий сплітер.

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок. Вихлопні патрубки виходять безпосередньо з моторного відсіку.

Вихлопні патрубки виходять безпосередньо з моторного відсіку Фото: Ares Modena

Головною особливістю Ares S1 Gullwing є двері "крило чайки". Вони відчиняються догори, що спрощує висадку і посадку водія та його пасажира у вузькому просторі.

В інтер'єрі встановлено три дисплеї Фото: Ares Modena

Новинка заснована на Chevrolet Corvette C8. Від цієї моделі суперкар отримав і 6,2-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 600 к.с. і 640 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач з двома зчепленнями.

Розгін від 0 до 100 км/год займає всього 3 секунди. Максимальна швидкість становить 296 км/год.

Кузов Ares S1 Gullwing виготовлений вручну з вуглецевого волокна. Вага суперкара становить лише 1380 кг.

Новинка надійде в продаж уже наприкінці 2023 року. Початкова вартість суперкара поки що невідома.

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