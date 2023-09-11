Маленький Prado: новий компактний позашляховик Toyota показали на перших зображеннях

Новий позашляховик Toyota стане зменшеною копією Land Cruiser. 4,4-метрове авто збереже рамну конструкцію і повний привід зі знижувальною передачею.

В інтернет потрапили рендери нового компактного позашляховика Toyota. Рамна модель з'явиться наприкінці 2024 року і стане молодшим братом Toyota Land Cruiser 250. Про це повідомляє японський сайт BestCarWeb.

Позашляховик позиціонують, як більш компактну і доступну альтернативу новітньому Toyota Land Cruiser 250, що прийшов на зміну Prado. Раніше японський автогігант анонсував розширення лінійки Land Cruiser.

Модель побудують на рамній платформі Фото: BestCarWeb

На рендерах дизайн авто виконаний саме в дусі цієї моделі. У нього незграбний двооб'ємний профіль, розширені колісні арки, високий капот і масивні бампери. Світлодіодні фари виконані в ретро-стилі, як і у нового Toyota Land Cruiser.

За попередніми даними, позашляховик Toyota сягатиме 4,4 м завдовжки при колісній базі в 2,6 м. Незважаючи на компактні розміри, він буде рамним — очікується, що його побудують на укороченій платформі Toyota Fortuner.

Характеристики моделі поки що не розголошують. Найімовірніше, позашляховик Toyota запропонують у бензинових і гібридних версіях із повним приводом, понижувальною передачею і блокуваннями диференціалів.

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