Кросовери — у тренді: названо найпопулярніші авто в Європі за 2023 рік (фото)

Більше половини авто, проданих у Європі у 2023 році, є кросоверами. Лідером ринку є електромобіль Tesla Model Y.

Попит на кросовери зростає з кожним роком. На європейському ринку їхня частка на ринку у 2023 році вперше перевищила 50%. Про це повідомляє сайт Automotive News Europe.

Із 6,6 мільйона нових автомобілів, проданих у Європі за перше півріччя нинішнього року, 51% або 3,36 мільйона — це кросовери (з них 2,13 млн — компактні кросовери). Для порівняння: за аналогічний період 2022 року їхня частка становила 48%.

Volkswagen T-Roc потрапив до трійки лідерів європейського авторинку Фото: Volkswagen

Лідером європейського ринку у 2023 році став електричний кросовер Tesla Model Y — продано 138 152 цих авто. Друге місце посідає Dacia Sandero (124 190 авто), а третє — Volkswagen T-Roc (110 692).

Найпопулярніші авто в Європі за 2023 рік:

Tesla Model Y — 138 152 авто. Dacia Sandero — 124 190. Volkswagen T-Roc — 111 692. Peugeot 208 — 105 699. Opel Corsa — 105 637. Renault Clio — 100 298. Toyota Yaris Cross — 96 849. Fiat 500 — 90 464. Volkswagen Golf — 88 899. Dacia/Renault Duster — 86 872.

Експерти прогнозують, що частка кросоверів на ринку зростатиме. Основна причина для цього — введення нових еко-стандартів Євро-7. Це зробить нерентабельним випуск компактних бюджетних моделей, які зараз присутні в ТОП-10 лідерів поряд із кросоверами. Раніше з цієї причини вже припинили випуск Ford Fiesta.

Також Фокус повідомляв, що кросовери лідирують і на українському авторинку.