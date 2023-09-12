Новий компактний кросовер Audi Q3 2025 вперше помітили на дорогах (фото)

Третє покоління Audi Q3 буде побудовано на новій платформі MQB Evo. Новинка вирізняється оновленим дизайном із роздільною передньою оптикою.

Компактний кросовер Audi Q3 наступного покоління вперше помітили під час тестів на дорогах. Новинка отримає змінений дизайн і сучасні технології. Про це розповіли на сайті Motor1.

Третє покоління Audi Q3 стане останнім, яке запропонує двигун внутрішнього згоряння. У майбутньому модель стане електрокросовером.

Тестовий прототип прикритий камуфляжем, але деякі елементи дизайну можна розгледіти. Помітно, що спереду з'явиться нова роздільна оптика з вузькими денними ходовими вогнями, під якими розташовані фари.

Новий Audi Q3 отримає змінений силует Фото: Motor1.com

Задні ліхтарі з'єднані світлодіодною смугою. Тестовий прототип також має порт для зарядки електромотора. Це говорить про те, що перед нами Plug-in гібрид.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: Motor1.com

Новий Audi Q3 буде побудований на платформі MQB Evo. Довжина кросовера становитиме приблизно 4,5 метри.

Новинка буде запропонована з бензиновими та дизельними двигунами, а також гібридними силовими установками. Вони відповідатимуть екологічному стандарту Євро-7.

Audi Q3 наступного покоління буде представлений у 2024 році. Очікується, що автомобіль стане трохи дешевшим, оскільки він тепер є кросовером початкового рівня в модельному ряду бренду. Audi Q2 буде знято з виробництва вже з наступного року.

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