Старий позашляховик Toyota пішов із молотка дорожче за новий Land Cruiser Prado (фото)
Під капотом цього Toyota Land Cruiser FJ43 встановлено потужний двигун V8 від Chevrolet Corvette. Крім цього, позашляховик отримав безліч позашляхових модифікацій.
На аукціоні Bring a Trailer продали раритетний Toyota Land Cruiser FJ43 1981 року випуску. Позашляховик пішов із молотка за $73 000 — трохи дорожче, ніж новий Toyota Land Cruiser Prado в максимальній комплектації. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.
Toyota Land Cruiser першого покоління випускали з 1960 до 1984 року. Це був компактний повнопривідний позашляховик, який мав великий попит не тільки серед цивільних осіб, а й серед японських військових.
Цей позашляховик пофарбований у коричневий колір і доповнений білим дахом. Також автомобіль отримав безліч модифікацій, включно з кенгурятником із лебідкою та іншими колісними арками.
Зовнішній вигляд доповнюють 15-дюймові колісні диски Mickey Thompson. Вони взуті в позашляхові шини BFGoodrich All-Terrain T/A.
Цей Toyota Land Cruiser FJ43 був імпортований у США у 2012 році. У 2016 році авто допрацювала майстерня Metal Works Classic Auto Restoration.
В інтер'єрі встановлено два спортивних сидіння. Також всередині з'явилося нове кермо з дерева.
Під капотом розташований 6,2-літровий атмосферний двигун GM LS3 V8 потужністю понад 430 к.с. Він працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.
Пробіг позашляховика після реставрації становить лише 805 км. Автомобіль у відмінному стані та не потребує ремонту.
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