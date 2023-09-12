У США на продаж виставили дивний пікап Ford із дерева (фото)

Власник Ford F-150 вирішив сильно змінити зовнішній вигляд свого авто, створивши для нього дерев'яний кузов. Вартість цього незвичайного пікапа становить $5000.

У США на продаж виставили незвичайний пікап Ford F-150 1983 року випуску. Автомобіль отримав саморобний кузов із дерева. Подробиці про авто повідомили в оголошенні на Facebook.

Ford F-150 дуже популярний у США. Це великий і практичний пікап, який підходить для багатьох завдань.

Це авто отримало дивний дерев'яний кузов. Після такої модернізації в цьому пікапі важко впізнати оригінальний Ford F-150.

Власник самостійно створив кузов для пікапа Фото: Facebook

Спереду і ззаду з'явилася нова оптика. Також бічні дзеркала заднього огляду були замінені на муляжі.

Усю оптику пікапа було замінено Фото: Facebook

Дверні панелі та центральна консоль пікапа також виконані з дерева. Проте крісла і кермо виготовлені з інших матеріалів.

Інтер'єр пікапа також було змінено Фото: Facebook

На відміну від оригінального пікапа, це авто має низький дорожній просвіт. Його кузов знаходиться дуже близько до землі, що робить його непридатним до використання на бездоріжжі.

Продавець просить за цей незвичайний Ford F-150 $5000. Технічні характеристики пікапа не розкриваються, але відомо, що він оснащений автоматичною коробкою перемикання передач.

Раніше Фокус розповів, що умілець із В'єтнаму створив дерев'яну копію зарядженого пікапа Ford F-150 Raptor.