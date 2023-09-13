Перевершила всі очікування: вантажівка Tesla Semi здивувала запасом ходу в реальних умовах

Електровантажівка Tesla Semi змогла проїхати майже 800 км без підзарядки. Тягач чудово справляється зі своїми завданнями та багато в чому перевершує моделі з ДВЗ.

Експерти перевірили запас ходу електровантажівки Tesla Semi в реальних умовах. Результати перевершили всі очікування. Про це розповіли на сайті InsideEVs.

У грудні 2022 року Tesla передала компанії PepsiCo першу партію електричних вантажівок Semi. Відтоді більшість автомобільних експертів були зацікавлені запасом ходу цієї моделі.

Північноамериканська рада з ефективності вантажоперевезень вирішила протестувати Tesla Semi в реальних умовах. Виробник заявляє, що їхня модель здатна проїхати 805 км без підзарядки, але результати трохи відрізняються від цього показника.

Одна вантажівка змогла проїхати 539 км на одному заряді. Її акумуляторна батарея розрядилася до 17%.

Ще одна Tesla Semi подолала відстань 797 км без підзарядки, що максимально близько до заявлених показників. При цьому батарея вантажівки розрядилася до 21%.

Одна з вантажівок проїхала 797 км без підзарядки Фото: NACFE

Середня температура повітря в день вимірювання запасу ходу становила 34 °C. Також на маршруті вантажівок були перепади висот, що вплинуло на їхні результати.

Tesla Semi оснащена чотирма електромоторами сумарною потужністю близько 1020 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5 секунд, а з напівпричепом вагою 36 тонн — 20 секунд.

Важливо У Pepsi розповіли про особливості експлуатації електровантажівки Tesla Semi

Силова установка живиться від акумуляторної батареї місткістю 900 кВт⋅год. Вартість моделі становить $180 000.

Раніше Фокус повідомляв, що польський блогер і водій вантажівки Томаш Оринський розкритикував електровантажівку Tesla Semi.