У Києві помітили дуже рідкісний розкішний мінівен Mercedes Brabus (фото)

Brabus D30 — доопрацьований мінівен Mercedes-Benz V-Class. Автомобіль став набагато розкішнішим і потужнішим.

У центрі Києва помітили рідкісний Brabus D30 2021 року. Це один із небагатьох мінівенів від знаменитого німецького тюнінг-ательє. Фото автомобіля з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Мінівен отримав обвіс і 19-дюймові диски Фото: Topcars UA

Проект Brabus D30 — це тюнінг Mercedes V-Class. Від стандартного мінівена його можна відрізнити за зміненою решіткою радіатора, скромним обвісом і 19-дюймовими литими дисками Brabus.

Основну увагу в Brabus приділили салону Mercedes V-Class. Його оздобили шкірою і алькантарою з контрастною червоною прострочкою, а на педалях і порогах з'явилися металеві накладки. Покупцям пропонують різні конфігурації інтер'єру — з широкими кріслами або розкладним столом. За доплату запропоновані телевізор, холодильник і потужна акустична система.

За основу взято Mercedes V300 d 4MATIC з повним приводом і 2,0-літровим турбодизелем. Після доопрацювання його потужність зросла до 265 к. с., а піковий крутильний момент — до 540 Нм. З 7-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 8,4 с, а максимальна швидкість становить 218 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві помітили рідкісний Mercedes E-Class Brabus з потужним V12 під капотом. Таких авто випустили лише 10.

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