Мотоцикліста з Малайзії оштрафували за найменший номерний знак у світі (фото)

Поліція Малайзії розпочала операцію, яка спрямована на припинення незаконної діяльності серед мотоциклістів. Уже на другий день правоохоронці помітили мотоцикл з дивними номерами.

Поліція Малайзії оштрафувала мотоцикліста з крихітним номерним знаком. Символи на ньому ледь помітні, особливо під час руху. Про це розповіли на сайті Carscoops.

У вересні поліція Малайзії розпочала операцію, яка спрямована на припинення незаконної діяльності серед мотоциклістів. Уже на другий день місяця було зафіксовано кумедне порушення.

До мотоцикла Yamaha була прикріплена номерна рамка, всередині якої є крихітне зображення. Власник транспортного засобу заявив, що це справжній номерний знак, але правоохоронці не погодилися з цим.

Символи на цьому номерному знаку майже неможливо розгледіти Фото: facebook.com/Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia

За законами Малайзії, водії можуть незначно модифікувати свої номерні знаки. Проте їх зменшення до крихітних розмірів не є законним.

Невідомо, яке покарання отримав порушник за такий дивний номерний знак. Загалом місцева поліція конфіскувала понад 200 мотоциклів лише за два дні.

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Відомо, що у квітні чоловік також отримав штраф від поліції. Тоді він їздив на мотоциклі з табличкою з написом "Люблю тебе" замість номерного знака.

Раніше Фокус писав, що українські водії використовують спеціальний пристрій, який змінює номери автомобіля на ходу.