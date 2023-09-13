У Німеччині згоріли десятки електромобілів Tesla вартістю понад 500 тисяч євро (фото)

На стоянці сервісного центру були припарковані десятки електромобілів Tesla. Через пожежу 15 електрокарів згоріли повністю, а ще кілька авто зазнали пошкоджень.

У німецькому Франкфурті-на-Майні повністю згоріли 15 електромобілів Tesla. Збиток від пожежі оцінюють у понад 500 000 євро (536 867 доларів). Про це розповіли на сайті Bild.

Інцидент стався в ніч на 12 вересня на території сервісного центру. На стоянці були припарковані десятки електромобілів Tesla.

За попередньою інформацією, причиною пожежі могло стати загоряння акумуляторної батареї одного з електрокарів. Потім вогонь поширився й на інші авто.

Унаслідок пожежі повністю згоріли 15 електромобілів. Ще кілька автомобілів було пошкоджено.

У пожежі згоріли 15 електромобілів Tesla Фото: 5VISION.NEWS

На місце інциденту прибули одразу кілька пожежних бригад. Загалом для боротьби з вогнем залучили близько 40 рятувальників.

Для гасіння пожежі залучили близько 40 рятувальників Фото: 5VISION.NEWS

Через пожежу всі залізничні колії неподалік від сервісного центру тимчасово закриті. Пожежники наголосили, що полум'я може спалахнути знову через особливості конструкції акумуляторних батарей.

Зараз на місці інциденту працює поліція. Точна причина пожежі залишається невідомою.

Раніше Фокус повідомляв, що в китайському місті Іу сталася смертельна ДТП за участю електрокросовера Nio ES8, який згорів вщент майже відразу після зіткнення.