Новий BMW M3 вперше стане електромобілем: перші подробиці та фото

Наступне покоління BMW M3 може отримати електричну установку сумарною потужністю понад 1000 сил. Також заряджений седан буде доступний і у версії з ДВЗ.

Заряджений седан BMW M3 наступного покоління вперше стане електромобілем. Новинка має дебютувати вже у 2027 році. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Керівник відділу розробки BMW Франк Вебер підтвердив, що заряджений седан M3 нового покоління отримає електричну силову установку. Проте модель запропонують і у версії з ДВЗ.

Вебер заявили, що в BMW працюють над удосконаленням 3,0-літрового турбованого двигуна S58, яким оснащуються безліч заряджених моделей бренду, зокрема M3 і M4. Мотор стане ще потужнішим та екологічнішим, щоб відповідати стандарту Євро-7.

Очікується, що наступне покоління BMW 3-Series буде засноване на новітній платформі Neue Klasse. Заряджена версія також розділить цю архітектуру.

З чуток, найекстремальніша версія BMW M3 отримає чотири електромотори сумарною потужністю понад 1000 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме менше ніж 3 секунд.

Кілька місяців тому вперше був помічений незвичайний прототип на базі BMW i4 M50. Найімовірніше, він є основною для нового BMW M3.

Загадковий прототип BMW i4 M50 оснащений чотирма електромоторами Фото: Motor1.com

Раніше Фокус розповів, що BMW вирішили відмовитися від сервісу, який пропонував підігрів сидінь для авто за передплатою.