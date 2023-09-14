Названо найкращі автомобілі року на думку американців (відео)

Більшість претендентів на звання авто року в Америці — гібриди та електромобілі. Переможців визначають у трьох категоріях — легкові авто, кросовери та пікапи.

На автошоу в Детройті оголосили півфіналістів конкурсу North American Car Of The Year ("Північноамериканський автомобіль року"). За перемогу поборються 25 моделей. Про це повідомляється на сайті премії.

Переважна більшість авто у списку є електрифікованими — це гібриди та електромобілі. Як і в попередні роки, претенденти змагаються за перемогу в трьох великих категоріях.

Найкращі легкові автомобілі:

BMW 5 серії; BMW i5; Chevrolet Corvette E-Ray; Ford Mustang; Honda Accord; Hyundai Ioniq 6; Subaru Impreza; Toyota Crown; Toyota GR Corolla; Toyota Prius.

Найкращі кросовери року:

Chevrolet Blazer EV; Chevrolet Equinox EV; Dodge Hornet; Genesis Electrified GV70; Honda Pilot; Hyundai Kona; Kia EV9; Mazda CX90; Toyota Grand Highlander; Volvo EX30.

Найкращі пікапи:

Chevrolet Colorado; Chevrolet Silverado EV; Ford Ranger; Ford Super Duty; GMC Canyon.

Переможців назвуть 4 грудня в Детройті. Конкурс North American Car Of The Year проводять з 1989 року. Найкращі авто року обирають 60 журналістів зі США та Канади. Минулого року перемогли ліфтбек Acura Integra, електрокросовер Kia EV6 і пікап Ford F-150 Lightning.

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