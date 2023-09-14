Ціна $18 500 і запас ходу 650 км: представлено бюджетний аналог Tesla від Geely (фото)

Електромобіль Geely Livan 7 — купе-кросовер з обтічним дизайном і багатим оснащенням. Модель запропонують у версіях потужністю до 245 к. с.

Китайський бренд Livan (раніше відомий як Lifan) виводить на ринок кросовер 7. Бюджетний електромобіль коштує від 133 700 до 163 700 юанів ($18 500 — 22 500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

У авто купеподібний силует з похилим дахом Фото: CarNewsChina

Новий Livan 7 створений за участю фахівців Geely, адже китайський концерн нещодавно викупив цей бренд. Це невеликий купе-кросовер з обтічним дизайном і похилим дахом. Тоненькі фари і ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. Китайський електромобіль нагадує Tesla Model Y і схожий з нею за розмірами.

Габарити Geely Livan 7:

довжина — 4 690 мм;

ширина — 1 892 мм;

висота — 1 650 мм;

колісна база — 2 775 мм.

Запас ходу електрокара сягає 650 км Фото: CarNewsChina

У салоні кермо приплюснуте, а передні сидіння розділені високою консоллю. Електромобіль Geely отримав тоненький віртуальний щиток приладів і великий 15,4-дюймовий тачскрін мультимедіа. Є і проєкція на лобове скло, а за доплату буде запропонована система напівавтономного водіння.

Китайський електромобіль Geely Livan 7 запропонований у задньопривідних версіях на 162 і 245 к. с. Батарей також дві — ємністю 50,4 і 68 кВт∙год: запас ходу становить 450 і 650 км, відповідно. Швидка зарядка електрокара на 80% займає 30 хвилин, також можна швидко замінити батарею на спеціальній станції.

У салоні встановлено величезний 15,4-дюймовий тачскрін Фото: CarNewsChina

Кросовер Geely Livan 7 вирізняється невеликим діаметром розвороту в 10,8 м. Також у нього ефективні гальма: для зупинки зі 100 км/год знадобиться відрізок у 35,8 м.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився новий електромобіль від Geely і Volvo із запасом ходу 650 км.

Також ми писали, що Geely презентували недорогий електричний седан за $16 500.