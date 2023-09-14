Американці назвали найкращі сімейні кросовери 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли 10 кросоверів, які мають безліч плюсів. Експерти назвали головні переваги цих моделей перед конкурентами.

Американські експерти назвали найкращі нові сімейні кросовери 2023 року. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами. Рейтинг опублікували на сайті HotCars.

Сімейні кросовери здатні задовольнити більшість потреб сучасних водіїв. Ці автомобілі вирізняються високим рівнем практичності та досить комфортні.

До рейтингу увійшли 10 моделей, які можна купити новими у 2023 році. Експерти назвали їхні головні плюси, які сподобаються водіям.

Топ 10 найкращих сімейних кросоверів 2023 року:

10. Kia Niro

Kia Niro доступніший за конкурентів Фото: Kia

Об'єм багажника: 646 літрів

Кількість посадкових місць: 5

Kia Niro пропонує практичний і просторий інтер'єр. Крім цього кросовер має високий рівень безпеки.

9. Kia Sorento

Kia Sorento має багате оснащення Фото: Kia

Об'єм багажника: 357 літрів

Кількість посадкових місць: від 6 до 7

Kia Sorent пропонує більше посадкових місць, ніж Niro, але через це багажник менший. Проте цей кросовер має багате оснащення і практичний інтер'єр.

8. Subaru Ascent

Subaru Ascent пропонує місткий багажник Фото: Subaru

Об'єм багажника: 1231 літр

Кількість посадкових місць: від 7 до 8

Subaru Ascent має місткий багажник і пропонує дуже практичний інтер'єр. Крім цього модель доступна з великою кількістю опцій.

7. Honda CR-V

Honda CR-V має багате оснащення Фото: Honda

Об'єм багажника: 1113 літрів

Кількість посадкових місць: 5

Honda CR-V практичніший за багатьох своїх конкурентів. Також кросовер має приємну керованість і найвищий рейтинг безпеки.

6. Kia Telluride

Kia Telluride непогано справляється і з бездоріжжям Фото: Kia

Об'єм багажника: 595 літрів

Кількість посадкових місць: від 7 до 8

Kia Telluride на відміну від багатьох інших кросоверів непогано справляється і з бездоріжжям. Головною перевагою моделі є практичний і продуманий інтер'єр з багатим оснащенням.

5. Hyundai Palisade

Hyundai Palisade має багате оснащення Фото: Motor1.com

Об'єм багажника: 510 літрів

Кількість посадкових місць: від 7 до 8

Hyundai Palisade розділяє платформу з Kia Telluride, але має багатше оснащення. Також цей кросовер дуже безпечний, а експерти окремо згадали його високі показники надійності.

4. Toyota Highlander

Toyota Highlander має високий рівень практичності Фото: Toyota

Об'єм багажника: 453 літри

Кількість посадкових місць: від 7 до 8

Toyota Highlander давно зарекомендував себе як один із найкращих автомобілів для великої родини. Це надійний і просторий кросовер з багатим оснащенням і комфортною підвіскою.

3. Chevrolet Traverse

Chevrolet Traverse має стильний дизайн Фото: General Motors

Об'єм багажника: 651 літр

Кількість посадкових місць: від 7 до 8

Chevrolet Traverse більший за багатьох своїх конкурентів, завдяки чому він може запропонувати дуже просторий і практичний інтер'єр. Також це досить потужний кросовер, який доступний з великою кількістю опцій на вибір.

2. Honda Pilot

Honda Pilot є найбільшим кросовером у модельному ряду бренду Фото: Honda

Об'єм багажника: 634 літри

Кількість посадкових місць: від 7 до 8

Найбільший кросовер Honda пропонує високий рівень практичності та надійні двигуни. Також модель має багате оснащення.

1. Toyota Grand Highlander

Toyota Grand Highlander має безліч плюсів Фото: Toyota

Об'єм багажника: 583 літри

Кількість посадкових місць: від 7 до 8

Toyota Grand Highlander є більшою версією трирядного кросовера. Крім цього модель має трохи більш розкішний інтер'єр зі зручними сидіннями на всіх трьох рядах.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найкращі старі компактні кросовери вартістю до $20 000.