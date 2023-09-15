США ввели нові санкції проти провідних російських автовиробників

Під санкції США потрапили найбільші російські автовиробники — ВАЗ, УАЗ і "Москвич". Обмеження торкнулися і компаній-посередників, що постачають у РФ високотехнологічну західну продукцію.

Міністерство фінансів США оголосило про розширення антиросійських санкцій. Нові обмеження запровадили проти 170 фізичних та юридичних осіб і вони торкнулися автопрому РФ. Про це повідомляють на сайті Офісу з контролю іноземних активів Мінфіну США.

Зокрема, під санкції потрапили найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ", відроджений "Москвич", а також група "Соллерс", якій належать УАЗ і низка автоскладальних підприємств на території РФ.

"Сьогоднішніми санкціями США продовжують нашу невтомну роботу, спрямовану на те, щоб зруйнувати ланцюжки військових поставок Росії і позбавити Путіна обладнання, технологій і послуг, необхідних йому для ведення варварської війни проти України", — наголосила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Також під санкції потрапили російський "Автодор", виробник вагонів "Трансмашхолдинг" і низка металургійних підприємств. Крім того, обмеження поширюються на компанії з Туреччини та ОАЕ, які стали посередниками в постачанні високотехнологічної західної продукції в РФ.

Формально заборону на співпрацю з підсанкційними компаніями запроваджено тільки для громадян США, однак юридичні особи з інших країн у разі продовження співпраці ризикують потрапити під вторинні санкції.

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