Новий російський електромобіль i-Van виявився старим "китайцем" родом із 90-х (фото)

Новий Evolute i-Van виявився китайським Dongfeng, створеним на базі старого Mitsubishi 1994 року. Електромобіль оцінили в 41 600 доларів, хоча в Китаї він удвічі дешевший.

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Опубліковано фото нового російського електромобіля Evolute i-Van. Електричний мінівен обіцяють запустити у виробництво на підприємстві в Липецьку, проте навіть приблизні терміни його початку озвучити відмовилися. Про це повідомляє сайт "Мотор".

В основі авто лежить Mitsubishi Space Gear/Delica 1994 року

Як і всі нові російські авто, Evolute i-Van не є власною розробкою — це китайський Dongfeng Lingzhi M5 EV, який продається в Україні. Він, своєю чергою, є ліцензійною копією старого Mitsubishi Space Gear/Delica 1994 року. Назва авто також не оригінальна, адже існує український автобус ZAZ I-Van.

Електрокар отримав 10-дюймовий тачскрін

Новий Evolute i-Van досягає 5,1 м завдовжки при колісній базі в 3 м. Він є семимісним, хоча в Китаї Dongfeng Lingzhi M5 EV запропонований у варіантах на 5-9 місць.

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Електромобіль Evolute i-Van оцінили в $41 600 (хоча в Китаї він удвічі дешевше), але при цьому він оснащений доволі бідно — одна подушка безпеки, кондиціонер, ESP, парктронік, камера заднього виду і 10-дюймовий тачскрін.

У салоні мінівена сім місць

Новий Evolute i-Van оснащений 122-сильним мотором на задній осі і батареєю на 67,2 кВт∙год. Він здатний розвинути 100 км/год, а заявлений запас ходу становить 400 км. Зарядка електромобіля від 220-вольтної мережі займає близько 15 годин.

До слова, це не єдиний російський електрокар з архаїчною конструкцією. Раніше в РФ показали електромобіль УАЗ "Буханка".

Також Фокус повідомляв, що в РФ масово скаржаться на ненадійність китайських авто.