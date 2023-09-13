Новый российский электромобиль i-Van оказался старым "китайцем" родом из 90-х (фото)

Новый Evolute i-Van оказался китайским Dongfeng, созданным на базе старого Mitsubishi 1994 года. Электромобиль оценили в 41 600 долларов, хотя в Китае он вдвое дешевле.

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Опубликованы фото нового российского электромобиля Evolute i-Van. Электрический минивэн обещают запустить в производство на предприятии в Липецке, однако даже приблизительные сроки его начала озвучить отказались. Об этом сообщает сайт "Мотор".

В основе авто лежит Mitsubishi Space Gear/Delica 1994 года

Как и все новые российские авто, Evolute i-Van не является собственной разработкой – это китайский Dongfeng Lingzhi M5 EV, который продается в Украине. Он, в свою очередь, является лицензионной копией старого Mitsubishi Space Gear/Delica 1994 года. Название авто также не оригинальное, ведь существует украинский автобус ZAZ I-Van.

Электрокар получил 10-дюймовый тачскрин

Новый Evolute i-Van достигает 5,1 м в длину при колесной базе в 3 м. Он является семиместным, хотя в Китае Dongfeng Lingzhi M5 EV предложен в вариантах на 5-9 мест.

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Электромобиль Evolute i-Van оценили в $41 600 (хотя в Китае он вдвое дешевле), но при этом он оснащен довольно бедно – одна подушка безопасности, кондиционер, ESP, парктроник, камера заднего вида и 10-дюймовый тачскрин.

В салоне минивэна семь мест

Новый Evolute i-Van оснащен 122-сильным мотором на задней оси и батареей на 67,2 кВт∙ч. Он способен развить 100 км/ч, а заявленный запас хода составляет 400 км. Зарядка электромобиля от 220-вольтной сети занимает около 15 часов.

К слову, это не единственный российский электрокар с архаичной конструкцией. Ранее в РФ показали электромобиль УАЗ "Буханка".

Также Фокус сообщал, что в РФ массово жалуются на ненадежность китайских авто.