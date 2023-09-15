В Індії створили дуже дешевий електромотоцикл у стилі Harley-Davidson (фото)

Abzo VS01 — один із найдешевших електромотоциклів у світі. Він здатний розвинути 85 км/год і проїхати 180 км без підзарядки.

Індійський стартап Abzo представив свою дебютну модель — електричний мотоцикл VS01. Він надходить у продаж за ціною від 180 000 рупій ($2170) і навіть топова його версія коштує 222 000 рупій ($2676). Про це повідомляє сайт Rideapart.

Новий Abzo VS01 позиціонують, як електричний круїзер. Дійсно, його дизайн виконаний у дусі аналогічних моделей від Harley-Davidson і Yamaha.

Дизайн бака імітує Harley-Davidson

У електробайка високе кермо, широкі крила і навіть краплеподібний бензобак зімітований. Сідло встановлено низько — на висоті 700 мм. Стандартними є 17-дюймові колеса.

Електричний мотоцикл Abzo VS01 оснащений скромним мотор-колесом потужністю 8,4 к. с. Передбачено три режими роботи — Eco з максимальною швидкістю 45 км/год, Normal (65 км/год) і Sport (85 км/год).

Запас ходу електробайка становить 180 км

Акумуляторна батарея ємністю 70 А∙год забезпечує запас ходу до 180 км. Зарядити електробайк від домашньої електромережі можна за 3 години 20 хвилин. Також Abzo VS01 отримав дискові гальма всіх коліс і систему рекуперації.

Примітно, що Abzo VS01 — не найдешевший електромотоцикл у світі, адже існують моделі за $1500.

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