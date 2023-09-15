У США на продаж виставили незвичайний корейський пікап з цікавою історією (фото)

SsangYong Actyon Sports отримав кілька незвичайних доопрацювань. Пікап був ввезений у США легально, але для цього скористалися однією хитрістю.

У США на продаж виставили незвичайний пікап SsangYong Actyon Sports. Він оснащений нестандартним двигуном від Ford і має дві величезні вихлопні труби. Про це повідомили на сайті The Drive.

Цей пікап заснований на кросовері Actyon, який випускався з 2005 до 2018 року. Близько 4000 автомобілів SsangYong Actyon Sports були імпортовані в США за програмою електромобілів. Їх мали оснастити електромоторами, але вага акумуляторів виявилася занадто великою для підвіски.

Чимало SsangYong Actyon Sports у США було розпродано за символічну суму. Наприклад, механік, на ім'я Джим Шмідт поділився, що купив шість таких пікапів по 500 доларів.

Пікап має відмінний стан Фото: Facebook

Один з автомобілів 2008 року випуску оснастили 4,7-літровим двигуном V8 від Ford потужністю 228 к.с. Він працює в парі з автоматичною коробкою перемикання передач.

Вихлопні труби виходять із вантажної платформи пікапа Фото: Facebook

Ще однією модифікацією стали величезні вихлопні труби. Вони виходять із вантажної платформи пікапа.

SsangYong Actyon Sports має пробіг лише 9600 км. Він має відмінний стан і не потребує ремонту. Його вартість становить 5900 доларів.

Раніше Фокус розповів, що в США на продаж виставили незвичайний пікап Ford F-150 1983 року випуску.