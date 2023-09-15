Працівники найбільших автоконцернів влаштували масові страйки: що вони вимагають

У профспілці United Auto Workers незадоволені умовами праці працівників Ford, General Motors і Stellantis. Вони вимагають підвищення зарплат і скорочення робочого графіка.

Працівники Ford, General Motors і Stellantis влаштували масові страйки. Вони вимагають поліпшень умов праці, зокрема підвищення зарплат. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Загалом у страйку беруть участь близько 12 700 робітників. Вони зібралися на заводі General Motors у Венцвіллі, на заводі Ford у Мічигані та на заводі Stellantis Jeep у Толедо.

Автовиробники намагалися залагодити розбіжності з профспілкою United Auto Workers, але вони відповіли відмовою. Лідери профспілки вимагають скорочення робочого графіка до 32 годин на тиждень і підвищення зарплат на 40% протягом чотирьох років.

У Ford запропонували підняти зарплату на 20% протягом 4,5 років, а General Motors і Stellantis на 18% і 17,5% протягом чотирьох років. Проте в United Auto Workers вважають ці умови неприйнятними.

Експерти заявили, що страйк може сильно вплинути на виробництво автомобілів. Першими під удар потраплять позашляховик Ford Bronco, а також інші автомобілі, які збирають у Венцвіллі та Толедо.

За прогнозом аналітиків, автовиробники можуть зазнати збитків у кілька мільйонів доларів, якщо страйк триватиме кілька тижнів. Крім цього, прийняття умов United Auto Workers також дорого обійдеться перерахованим вище компаніям.

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