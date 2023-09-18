Названо найпопулярніші вживані авто зі США в Україні (фото)

Як правило, в Україну зі США приганяють бензинові та електричні автомобілі. Найпопулярнішими є моделі Tesla.

За останній рік попит на старі авто зі США в Україні різко знизився. Проте, їх продовжують купувати і за серпень ввезли 2,8 тис. таких машин. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Частка авто зі США в сегменті машин з пробігом знизилася до 13,5%. Це зумовлено складною логістикою під час війни (їх доводиться везти через порти Литви, Польщі або Румунії) і зростанням цін на вторинному американському ринку.

Tesla Model 3 є найбільш поплуярним авто зі США в Україні Фото: Tesla

Майже половина авто з Америки (47%) оснащені бензиновими двигунами, але, разом з тим, велика і частка електрокарів — 34%. Гібридів і дизельних машин приганяють небагато — 7% і 6%, відповідно.

Середній вік уживаних авто зі США в Україні — 5,5 років. Серед моделей лідирують електромобілі Tesla — у серпні вони посіли перших три місця в рейтингу.

Найпопулярніші авто зі США в Україні за серпень 2023 року:

Tesla Model 3 — 353 шт. Tesla Model Y — 187 шт. Tesla Model S — 180 шт. Jeep Cherokee — 157 шт. Ford Escape (Kuga) — 150 шт.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні різко зріс попит на китайські автомобілі.

Також ми писали, що в нашу країну зі США пригнали перший електропікап Ford.