Новий Toyota Land Cruiser 250 презентували в Європі: подробиці та фото

Toyota Land Cruiser 250 дебютував у Європі з перевіреним 2,8-літровим турбодизелем на 204 к. с. Пізніше будуть запропоновані гібрид і 280-сильна бензинова версія.

Новий Toyota Land Cruiser 250 дістався Європи. Наступника Prado представили в Німеччині, а його продажі стартують на початку 2024 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota.

Версія First Edition вирізняється ретродизайном передньої частини Фото: Toyota

Позашляховик показали в містечку Ордруф на фестивалі Bush Taxi Meeting — зльоті шанувальників Toyota Land Cruiser, що зібрав 1200 авто з усієї Європи.

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У Німеччині новий Toyota Land Cruiser 250 показали в лімітованій версії First Edition — таких авто випустять тільки 3000. Їх відрізняє ретродизайн передньої частини з круглими світлодіодними фарами, особливе оздоблення салону і розширена комплектація, що включає підігрів і вентиляцію сидінь.

Позашляховик представили на зльоті шанувальників Toyota Land Cruiser Фото: Toyota

Позашляховик Toyota дебютував на європейському ринку зі знайомим 2,8-літровим турбодизелем на 204 к.с. і новою 8-ступінчастою автоматичною КПП. Пізніше його доповнять "м'якою" гібридною установкою, а в окремих країнах Європи буде доступний і 2,4-літровий бензиновий турбомотор потужністю 280 к. с.

У версії First Edition — особливе оздоблення салону Фото: Toyota

Звісно, всі Toyota Land Cruiser 250 2024 будуть оснащені повним приводом зі знижувальною передачею, а також позашляховим круїз-контролем Crawl Control і системою вибору режимів для різних типів бездоріжжя. У варіанті First Edition оснащення також охоплює блокування заднього диференціала.

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