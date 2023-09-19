У Києві помітили унікальний позашляховик Mercedes-Maybach G-Class (фото)

Mercedes-Maybach G650 Landaulet — дорога подовжена версія Гелендвагена з V12 під капотом. Випущено лише 99 таких позашляховиків.

У Києві сфотографували рідкісний Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Розкішний позашляховик є справжнім раритетом. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Позашляховик відтворили українські майстри Фото: auto.ria.com

Mercedes-Maybach G650 Landaulet — лімітована люксова версія Гелендвагена, представлена у 2017 році. Загалом випустили лише 99 таких авто з 630-сильним V12 твін-турбо об'ємом 6 літрів. Їхня ціна становила 460 000 євро.

Mercedes G-Class подовжили до 5,3 м і додали м'який складний дах над задніми сидіннями. На другому ряду встановлено два окремі крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем.

В основі позашляховика лежить Mercedes G-Class 2001 року Фото: auto.ria.com

Утім, цей Гелендваген не є оригінальним — це копія Mercedes-Maybach G650 Landaulet, створена українськими майстрами. Позашляховик побудували в Нікополі Дніпропетровської області.

Розкішний Mercedes-Maybach G650 Landaulet відтворили до найменших деталей. Втім, у цього автомобіля відсутній V12 під капотом — за основу взято Mercedes G500 2001 року з 5,0-літровим V8. Раніше позашляховик продавали за 250 000 доларів.

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