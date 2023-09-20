Розділи
Матеріали
Авто

Британці назвали найкращі компактні кросовери 2023 року (фото)

Владислав Григорʼєв
Фото: Land Rover | Range Rover Evoque пропонує стильний дизайн і високу плавність ходу

Експерти виділили 10 нових компактних кросоверів, на які варто звернути увагу. Також вони назвали всі основні плюси та мінуси кожної з представлених моделей.

Британські експерти назвали найкращі нові компактні кросовери 2023 року. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.

Компактні кросовери є одним із найпопулярніших типів авто. Це досить бюджетні моделі з практичними інтер'єрами та приємною керованістю.

До рейтингу увійшли 10 компактних кросоверів. Експерти назвали всі основні плюси та мінуси кожної з представлених моделей.

Топ 10 нових компактних кросоверів 2023 року:

10. Lexus UX

Lexus UX має стильний дизайн
Фото: Lexus

Lexus UX пропонує стильний дизайн і приємний інтер'єр. Також цей кросовер вирізняється високим рівнем надійності та приємною керованістю.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • стильний дизайн.

Мінуси:

  • мало місця всередині;
  • малопотужні двигуни.

9. Kia Sportage

Kia Sportage доступна з безліччю силових установок на вибір
Фото: Kia

Kia Sportage є одним з найпопулярніших компактних кросоверів у Британії. Ця модель має яскравий дизайн і доступна з безліччю силових установок на вибір.

Плюси:

  • стильний дизайн;
  • розкішний інтер'єр;
  • великий вибір двигунів.

Мінуси:

  • гібридна силова установка працює не плавно;
  • неприємна керованість.

8. Audi Q3

Audi Q3 вирізняється високим рівнем комфорту
Фото: Audi

Audi Q3 комфортніший за багатьох своїх конкурентів. Також цей кросовер доступний з великою кількістю двигунів на вибір.

Плюси:

  • низька витрата палива;
  • стильний дизайн.

Мінуси:

  • не найрозкішніший інтер'єр.

7. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan здатний задовольнити багато потреб сучасного водія
Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan пропонує просторий і практичний інтер'єр, а також стильний дизайн. Також кросовер має комфортну підвіску.

Плюси:

  • є потужні двигуни;
  • просторий інтер'єр;
  • приємна керованість.

Мінуси:

  • застарілі технології.

6. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai має низьку витрату палива
Фото: Nissan

Nissan Qashqai нового покоління став більш просторим і технологічним порівняно зі своїм попередником. Ця модель також пропонує економні двигуни.

Плюси:

  • приємний інтер'єр;
  • багато місця на задньому ряду сидінь.

Мінуси:

  • МКПП працює нестабільно;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

5. BMW X1

BMW X1 приємно дивує високою якістю збірки
Фото: BMW

BMW X1 є комфортним кросовером з високою якістю збірки. Також всередині достатньо місця для великої родини.

Плюси:

  • висока якість збірки;
  • приємна керованість;
  • стильний дизайн.

Мінуси:

  • нестабільна коробка передач;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

4. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson приваблює стильним дизайном
Фото: Hyundai

Hyundai Tucson четвертого покоління довів, що південнокорейські автомобілі можуть бути красивими. Цей кросовер також пропонує багате оснащення і комфортний інтер'єр.

Плюси:

  • низька витрата палива;
  • стильний дизайн;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • нестабільна коробка передач;
  • малопотужні двигуни.

3. Mazda CX-5

Mazda CX-5 має відмінну керованість
Фото: Mazda

Mazda CX-5 є одним із найстильніших кросоверів у своєму сегменті. Також цей кросовер відрізняється приємною керованістю і розкішним інтер'єром.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • розкішний інтер'єр;
  • комфортна підвіска.

Мінуси:

  • малопотужні двигуни;
  • погана шумоізоляція.

2. Volvo XC40

Volvo XC40 пропонує високий рівень безпеки
Фото: Volvo

Volvo XC40 пропонує стильний дизайн і високий рівень безпеки. Також це досить практичний кросовер.

Плюси:

  • великий вибір двигунів;
  • красивий інтер'єр;
  • висока плавність ходу.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • не найпросторіший інтер'єр.

1. Range Rover Evoque

Range Rover Evoque розкішніший за своїх конкурентів
Фото: Land Rover

Попри високу вартість, Range Rover Evoque залишається чудовим вибором у сегменті компактних кросоверів. Він значно комфортніший за конкурентів, а також здатний впоратися з бездоріжжям.

Плюси:

  • стильний дизайн;
  • висока плавність ходу;
  • може впоратися з бездоріжжям.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • не найнадійніший;
  • погана оглядовість.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали найкращі електричні фургони, які можна купити новими у 2023 році.