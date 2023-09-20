Британці назвали найкращі компактні кросовери 2023 року (фото)

Експерти виділили 10 нових компактних кросоверів, на які варто звернути увагу. Також вони назвали всі основні плюси та мінуси кожної з представлених моделей.

Британські експерти назвали найкращі нові компактні кросовери 2023 року. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.

Компактні кросовери є одним із найпопулярніших типів авто. Це досить бюджетні моделі з практичними інтер'єрами та приємною керованістю.

До рейтингу увійшли 10 компактних кросоверів. Експерти назвали всі основні плюси та мінуси кожної з представлених моделей.

Топ 10 нових компактних кросоверів 2023 року:

10. Lexus UX

Lexus UX має стильний дизайн Фото: Lexus

Lexus UX пропонує стильний дизайн і приємний інтер'єр. Також цей кросовер вирізняється високим рівнем надійності та приємною керованістю.

Плюси:

приємна керованість;

стильний дизайн.

Мінуси:

мало місця всередині;

малопотужні двигуни.

9. Kia Sportage

Kia Sportage доступна з безліччю силових установок на вибір Фото: Kia

Kia Sportage є одним з найпопулярніших компактних кросоверів у Британії. Ця модель має яскравий дизайн і доступна з безліччю силових установок на вибір.

Плюси:

стильний дизайн;

розкішний інтер'єр;

великий вибір двигунів.

Мінуси:

гібридна силова установка працює не плавно;

неприємна керованість.

8. Audi Q3

Audi Q3 вирізняється високим рівнем комфорту Фото: Audi

Audi Q3 комфортніший за багатьох своїх конкурентів. Також цей кросовер доступний з великою кількістю двигунів на вибір.

Плюси:

низька витрата палива;

стильний дизайн.

Мінуси:

не найрозкішніший інтер'єр.

7. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan здатний задовольнити багато потреб сучасного водія Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan пропонує просторий і практичний інтер'єр, а також стильний дизайн. Також кросовер має комфортну підвіску.

Плюси:

є потужні двигуни;

просторий інтер'єр;

приємна керованість.

Мінуси:

застарілі технології.

6. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai має низьку витрату палива Фото: Nissan

Nissan Qashqai нового покоління став більш просторим і технологічним порівняно зі своїм попередником. Ця модель також пропонує економні двигуни.

Плюси:

приємний інтер'єр;

багато місця на задньому ряду сидінь.

Мінуси:

МКПП працює нестабільно;

незручна інформаційно-розважальна система.

5. BMW X1

BMW X1 приємно дивує високою якістю збірки Фото: BMW

BMW X1 є комфортним кросовером з високою якістю збірки. Також всередині достатньо місця для великої родини.

Плюси:

висока якість збірки;

приємна керованість;

стильний дизайн.

Мінуси:

нестабільна коробка передач;

незручна інформаційно-розважальна система.

4. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson приваблює стильним дизайном Фото: Hyundai

Hyundai Tucson четвертого покоління довів, що південнокорейські автомобілі можуть бути красивими. Цей кросовер також пропонує багате оснащення і комфортний інтер'єр.

Плюси:

низька витрата палива;

стильний дизайн;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

нестабільна коробка передач;

малопотужні двигуни.

3. Mazda CX-5

Mazda CX-5 має відмінну керованість Фото: Mazda

Mazda CX-5 є одним із найстильніших кросоверів у своєму сегменті. Також цей кросовер відрізняється приємною керованістю і розкішним інтер'єром.

Плюси:

приємна керованість;

розкішний інтер'єр;

комфортна підвіска.

Мінуси:

малопотужні двигуни;

погана шумоізоляція.

2. Volvo XC40

Volvo XC40 пропонує високий рівень безпеки Фото: Volvo

Volvo XC40 пропонує стильний дизайн і високий рівень безпеки. Також це досить практичний кросовер.

Плюси:

великий вибір двигунів;

красивий інтер'єр;

висока плавність ходу.

Мінуси:

неприємна керованість;

не найпросторіший інтер'єр.

1. Range Rover Evoque

Range Rover Evoque розкішніший за своїх конкурентів Фото: Land Rover

Попри високу вартість, Range Rover Evoque залишається чудовим вибором у сегменті компактних кросоверів. Він значно комфортніший за конкурентів, а також здатний впоратися з бездоріжжям.

Плюси:

стильний дизайн;

висока плавність ходу;

може впоратися з бездоріжжям.

Мінуси:

висока вартість;

не найнадійніший;

погана оглядовість.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали найкращі електричні фургони, які можна купити новими у 2023 році.