Найдешевший електрокросовер Hyundai вперше помітили на дорогах (фото)

Як і бензинова версія, електрокросовер отримає доступний цінник і незвичний дизайн. Електрична версія порівнянна за габаритами з Fiat 500 і Volkswagen e-up!

Електричну версію бюджетного кросовера Hyundai Casper вперше помітили під час тестів на дорогах. Новинка стане найдешевшим електрокросовером бренду. Про це повідомили на сайті Motor1.

Hyundai Casper EV проходить дорожні випробування в Європі. Тестовий прототип покритий камуфляжем, але деякі елементи дизайну можна розгледіти.

Як і бензинова версія, електрокросовер отримає роздільну передню оптику. Решітки радіатора позбудуться.

Спереду встановлена роздільна оптика Фото: Motor1.com

Ззаду розташовані незвичайні задні ліхтарі. Вони інтегровані в багажник кросовера.

Ззаду знаходяться незвичайні ліхтарі Фото: Motor1.com

У Hyundai заявили, що їхній найдешевший електрокросовер буде порівнянний за габаритами з Fiat 500 і Volkswagen e-up! Довжина моделі з ДВЗ становить 3595 мм.

На шпигунських знімках у передній частині кросовера можна розгледіти порт для зарядки. Також новинка отримає незвичні колісні диски.

Спереду знаходиться зарядний порт Фото: Motor1.com

Електрокросовер може надійти в продаж вже наприкінці 2023 року. Вартість моделі становитиме близько 20 000 євро (близько 21 400 доларів).

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