Повернення легенди: класичний Mini відродили в новому форматі (відео)

Електромобіль Mini eMastered отримав 97-сильний мотор і здатний розігнатися до 100 км/год за 8,5 с. Запас ходу становить 177 км.

Культовий Mini першого покоління повернувся на ринок. Мініатюрне авто перетворили на стильний електрокар. Про це повідомляється на сайті компанії David Brown Automotive.

Мініатюрне авто розганяється до сотні за 8,5 с

Ця британська фірма вже не перший рік виконує реставрацію та тюнінг Mini — їх випускають малими серіями. Втім, раніше авто оснащували тільки бензиновими двигунами.

Салон оздоблений шкірою, деревом та алюмінієм

Цього разу новий Mini eMastered (саме так назвали модель) отримав електромотор на 97 к. с. і 175 Н∙м. Він важить лише 640 кг і здатний розігнатися до 100 км/год за 8,5 с і розвинути 148 км/год.

Невелика акумуляторна батарея ємністю 18,8 кВт∙год забезпечує запас ходу в 177 км. Зарядити електромобіль від 220-вольтної електромережі можна за 3 години.

Електрокар отримав нові передні сидіння

Від оригінальної моделі електромобіль Mini eMastered вирізняється зміненою радіаторною решіткою, діодною оптикою і двоколірним забарвленням. Салон оздоблений шкірою та алюмінієм, а кермо декороване деревом. Автомобіль отримав нові передні сидіння і мультимедійну систему Pioneer з Apple CarPlay і Android Auto.

Ціну Mini eMastered поки що не оголошено, проте відомо, що вона буде високою. Бензинова модель від David Brown Automotive коштує щонайменше $100 000.

Раніше Фокус розповідав про ще один електромобіль Mini, який отримав мотор від Tesla.

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