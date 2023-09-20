Латвійський електромобіль за 23 000 євро встановив світовий рекорд швидкості (відео)

Електричний карт розвинув 163 км/год і став швидшим за бензинові моделі. Рекордний електрокар побудували майстри з Лієпаї.

У Швеції на автодромі Готларінг встановлено світовий рекорд швидкості серед картів. Маленьке гоночне авто розігнали до 163 км/год. Відео заїзду з'явилося на Youtube-каналі латвійської компанії Blue Shock Race.

Саме цей виробник із Лієпаї і створив найшвидший карт. Невелика компанія спеціалізується на картингу.

Рекордний карт побудували в Латвії Фото: скриншот / YouTube

Останнім часом Blue Shock Race почали активно випускати електричні карти. У їхній лінійці є моделі потужністю від 2 до 44 к. с.

Для рекорду обрали 34-сильний електричний карт масою 120 кг, який був доопрацьований. Він оснащений невеликою батареєю ємністю 56 А∙год.

За кермо карта сів шведський гонщик Лео Обрант. Щоб побити рекорд швидкості, йому вистачило прямої ділянки треку довжиною 590 м. Пізніше він зізнався, що навіть на найкращих бензинових картах не розганявся швидше за 140 км/год.

Серійна версія рекордного карта здатна розігнатися до 100 км/год за 3 с і розвинути 135 км/год. Її вартість становить 23 тисячі євро: 12 995 євро просять за шасі і 9995 євро — за силову установку.

Раніше Фокус повідомляв, що студенти створили електромобіль з рекордним запасом ходу понад 2500 км.

Також ми писали про рекордний електрокар, що розганяється до 100 км/год за 0,95 секунди.