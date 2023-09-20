Британці показали брутальний позашляховик для рятувальників з ресурсом 50 років (фото)

Munro MK_1 Mountain Rescue Edition оснащений двома електромоторами та може проїхати до 305 км на одному заряді. Позашляховик розрахований на 50 років експлуатації.

Шотландський стартап Munro Vehicles представив нову версію електричного позашляховика MK_1. Модифікація Mountain Rescue Edition призначена для гірничорятувальних і віддалених пожежних служб. Про це розповіли на сайті InsideEVs.

Munro MK_1 Mountain Rescue Edition отримав додаткову світлотехніку та обладнання для рятувальників. Всередині з'явилася підлога, на якій можна розмістити ноші та аварійний комплект. Зовні також є світловідбивні смуги.

Позашляховик отримав додаткову світлотехніку Фото: Munro Vehicles

Усередині передбачено три сидіння для водія та його пасажирів. Вантажопідйомність позашляховика становить 1050 кг. Він також може буксирувати причіп вагою до 3500 кг.

Усередині є місце для носилок Фото: Munro Vehicles

Munro MK_1 Mountain Rescue Edition оснащений двома електромоторами потужністю 381 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 5 секунд.

У Munro Vehicles заявили, що MK_1 є одним із найпотужніших повністю електричних автомобілів 4x4 і розрахований на 50 років експлуатації. Покупці отримують розширену гарантію з безплатним обслуговуванням.

Munro MK_1 отримав акумуляторну батарею місткістю 82,4 кВт⋅год. Заявлений запас ходу становить 305 км на одному заряді.

Початкова вартість позашляховика становить 60 200 доларів. У 2023 році планують випустити всього 50 таких авто.

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