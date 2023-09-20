Названо найкращі китайські автомобілі 2023 року (фото)

Експерти проаналізували основні проблеми та несправності нових авто з Китаю. З'ясувалося, що за рік їхня якість дещо покращилася.

Опубліковано рейтинг найкращих китайських авто 2023 року. Його склало американське агентство J.D. Power, яке віднедавна приділяє увагу і моделям з Китаю. Результати дослідження опубліковано на його сайті.

Дослідження проводилося методом опитування нових авто 2023 року. У ньому взяли участь 36 448 респондентів, а торкнулося воно 230 моделей китайського ринку від 48 брендів.

У преміальному сегменті на перших місцях глобальні бренди Серед масових авто лідирує Honda Середній показник по мас-сегменту становить 206 проблем на 100 авто Серед китайських брендів найкращими стали Chery, Geely і GAC Trumpchi

Основним критерієм дослідження є кількість проблем і несправностей на 100 автомобілів. Нинішнього року середній показник по галузі покращився з 213 до 204 проблем. Серед бензинових моделей він становить 205, а серед електрокарів і гібридів, що заряджаються, — 194.

Відзначається поліпшення якості мультимедійних систем. Водночас неприємний запах у салоні китайських авто та слабка шумоізоляція залишаються актуальними проблемами.

Hongqi H9 став найкращим седаном преміум-класу Фото: CarNewsChina

У преміум-сегменті показник несправностей становить 195, а лідирують тут глобальні бренди Porsche (172 проблеми), Lexus (178) і Cadillac (190).

У масовому сегменті проблем більше — 206 на 100 авто. Тут лідирують Honda китайської збірки (186-187 проблем), Buick і Toyota (по 195).

Серед суто китайських брендів середній показник несправностей — 212 на 100 авто. Найнадійнішими стали Chery (200), Geely (201), GAC Trumpchi (202), Changan (204) і Jetour (206).

Найкращі китайські авто 2023 року в різних класах:

Компактні авто — Chery Arrizo 5;

Середньорозмірні авто — Geely Preface;

Середньорозмірні преміальні авто — Hongqi H9;

Малі кросовери — Chery Tiggo 5X;

Компактні кросовери — Changan CS75;

Середньорозмірні кросовери — Geely Bouye;

Компактні мінівени — Dongfeng Forthing Lingzhi.

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