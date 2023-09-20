Без багажника і заднього скла: на продаж виставили дивний хетчбек Honda Civic (фото)

Цей Honda Civic виглядає як звичайний автомобіль тільки спереду. Вся задня частина авто була сильно модифікована.

У США на продаж виставили незвичайний хетчбек Honda Civic 2000 року випуску. Задня частина авто була виготовлена з металолому і сильно відрізняється від стандартної моделі. Подробиці про авто розповіли в оголошенні на Facebook.

Якщо дивитися на цей автомобіль спереду, то може здатися, що це стандартний Honda Civic. Насправді це дивне авто з дуже вузькою задньою колією.

Власник назвав свій автомобіль "Щось" через дивний зовнішній вигляд. Задні колеса розташовані дуже близько одне до одного.

Ззаду немає багажника Фото: Facebook

Також ззаду немає скла, а ліхтарі ледь прикріплені до кузова. Через таку дивну модернізацію хетчбек позбувся багажника.

Honda Civic оснащений автоматичною КПП Фото: Facebook

Продавець зазначив, що автомобіль на ходу і не потребує ремонту. Хетчбек уже майже знайшов свого покупця, але він відмовився після тест-драйву. За його словами, керувати таким транспортом занадто важко.

Вартість цього Honda Civic становить лише 800 доларів. Попри безліч модифікацій, автомобіль навіть має реєстрацію. До списку оснащення входять кондиціонер, круїз-контроль, підсилювач керма та електросклопідйомники.

Раніше Фокус писав, що в США на продаж виставили незвичайний пікап Ford F-150 1983 року випуску.