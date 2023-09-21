На рівень вище: тест-драйв нового Opel Astra
Новий Opel Astra шостої генерації радикально змінився і зробив величезний крок вперед. Фокус дізнався, чим може привабити хетчбек в епоху повального захоплення кросоверами.
Свого часу Opel Astra був одним з найпопулярніших автомобілів в Україні і деякий час навіть випускався в нашій країні. Останніми роками модель п'ятого покоління не була представлена в Україні — часи змінилися і автомобілісти все частіше обирають кросовери, а не хетчбеки. Однак тепер абсолютно нова Astra L повернулася на наш ринок і Фокусу вдалося познайомитися з нею.
Великі зміни — дизайн Opel Astra 2023 року
Зовнішність Opel Astra L виконана в новому фірмовому стилі з великою кількістю граней. У авто довгий капот, висока віконна лінія і товсті задні стійки даху.
Візитна картка сучасних моделей німецької марки — передня частина Opel Vizor з чорною вставкою замість традиційної решітки радіатора. Діодні фари доповнені стильними L-подібними ходовими вогнями. Ззаду звертають на себе увагу тоненькі ліхтарі та немаленький спойлер.
На тестовому авто встановлена опціонна матрична оптика — вона відмінно освітлює дорогу вночі. Крім того, хетчбек виділяється завдяки двоколірному забарвленню з чорним дахом.
Новий Opel Astra в Україні поки що доступний тільки в кузові хетчбек, хоча в лінійці залишився й універсал Sports Tourer. В основі авто лежить сучасна платформа ЕМР2, яку також використовують Peugeot 308 і DS 4.
Розміри Opel Astra 2023:
- довжина — 4374 мм;
- ширина — 1860 мм;
- висота — 1441 мм;
- колісна база — 2675 мм.
Крок вперед — салон Opel Astra 2023
Інтер'єр Opel Astra L також повністю змінений. У версії Elegance оздоблення розбавлене світлими вставками і чорними лакованими поверхнями, а крісла обшиті приємною фактурною тканиною і алькантарою. Пластик переважно м'який на дотик і тільки місцями жорсткуватий.
Обід керма оздоблений перфорованою шкірою і скошений знизу. Також варто відзначити оригінальний мініатюрний джойстик КПП.
Головне нововведення салону Opel Astra — два 10-дюймових дисплеї на передній панелі. Цифровий щиток приладів виконаний у мінімалістському стилі, а його показання добре зчитуються. Колір графіки змінюється, залежно від обраного режиму.
Тачскрін разом з усією центральною панеллю трохи повернутий до водія. Мультимедійна система працює швидко, а її меню просте та зрозуміле. Також є бездротові Android Auto та Apple CarPlay.
Перемикачів на центральній панелі небагато. Усі вони великі та зручні в користуванні на дотик.
Нижче знаходяться невеликий "потайний" відсік і ніша з роз'ємами USB-C, куди поміститься смартфон. А ось стандартні порти USB-A в Opel Astra відсутні — в Європі починають потихеньку відмовлятися від них.
У хетбчека доволі місткий ящик для рукавичок. Бокс у центральному підлокітнику глибокий, але вузькуватий, а поруч із ним є невелика ніша для дрібниць.
Наскільки просторий новий Opel Astra L
Сідаємо за кермо. Крісла в Opel Astra отримали схвалення в німецькому незалежному центрі з ергономіки та ортопедії AGR. Вони зручні, пружні і з непоганою бічною підтримкою. Подушку за потреби можна подовжити. Примітно, що у всіх Opel Astra в Україні є підігрів сидінь і керма.
Діапазону регулювань крісел і рульової колонки мені цілком вистачило, щоб підібрати зручне положення. Регулюється і бічна підтримка. Посадка в Opel Astra низька (особливо на тлі кросоверів), хоча до оглядовості особливих питань немає — до габаритів хетчбека звикаєш швидко.
Пересядемо на другий ряд. За мірками С-класу, місце простір для ніг тут непогане, а ось над головою запас невеликий — людям зростом понад 180 см все ж буде затісно. У задніх пасажирів є підстаканники, дефлектори вентиляції та роз'єм USB-C.
Об'єм багажника становить 422 л у звичайному стані і 1339 л — зі складеними задніми кріслами (у цьому разі утворюється рівна підлога). Висота порогу невелика, а от от отвір дверей багажника хотілося б ширше. Під підлогою заховано повноцінне запасне колесо.
Комплектація Opel Astra 2023
Новий Opel Astra в Україні доволі непогано оснащений вже в базовому виконанні — є клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, 16-дюймові литі диски і набір систем безпеки — автоматичне гальмування, утримання в смузі, розпізнавання знаків і контроль втоми водія.
У топовій версії Elegance додано безключовий доступ, камеру заднього виду (з якісною картинкою і широким кутом), і підігрів лобового скла.
Економічний і тяговитий — двигун Opel Astra
Для Opel Astra в Україні пропонують на вибір два 130-сильних турбомотори — 1,2-літровий бензиновий і 1,5-літровий дизельний. Тестове авто оснащене дизельним двигуном і хетчбеку його цілком вистачає.
Характер у дизеля спокійний, поступливий, хоча в спортивному режимі він стає дещо жвавішим. Тяги на малих обертах більш ніж достатньо — пікові 300 Н∙м крутильного моменту досягаються при 1750 об/хв.
Турбодизель Opel чути, але гучним стає тільки на високих обертах (хоча в новому DS 4 його все ж менше чути). Вібрації не відчутні, та й 8-ступінчастий відрізняється плавністю роботи.
Розгін до 100 км/год займає 12,1 с, хоча за відчуттями здається, що авто все ж таки дещо жвавіше (той самий DS 4 із цим мотором на секунду швидший). Максимальна швидкість становить 203 км/год.
Паспортна витрата пального — 4,5 л/100 км у міському циклі та 3,8 л/100 км — у заміському. У нас вийшло 6,9 л/100 км при переважно міській їзді — непоганий показник.
Ставка на комфорт
Ходова Opel Astra більше налаштована на комфортну їзду. М'яка підвіска і високопрофільні шини розміром 205/60 R16 легко справляються з більшістю дорожніх нерівностей — вони поглинаються плавно і досить тихо. При цьому, як не дивно, хетчбек мало крениться в поворотах.
Кермо Astra дуже легке навіть режимі Sport і більше зворотної сили йому не завадило б. Автомобіль легко і слухняно маневрує та має невеликий (10,51 м) діаметр розвороту.
На трасі на великих швидкостях у салоні досить тихо, хоча ті самі високопрофільні шини все ж таки чути.
Ціна Opel Astra в Україні
Новий Opel Astra в Україні коштує від 969 900 гривень за базову версію Edition з бензиновим мотором. Дизельна версія у виконанні Elegance обійдеться в 1 104 000 гривень. Це не найдешевша модель С-класу в нашій країні, але далеко не найдорожча. Втім, слід зазначити, що на ринку все ж таки бракує більш доступних початкових версій моделі.
Вердикт Фокуса
Новий Opel Astra зробив крок вперед порівняно з моделлю минулого покоління. Він став яскравішим на вигляд і технологічнішим, у нього багате оснащення і економічний дизель. Шкода тільки, що палітра версій не настільки багата, як у Європі — немає базових комплектацій, а також універсала, потужних гібридів і електромобіля.
Плюси Opel Astra 2023:
- багата комплектація;
- економічний і тяговитий турбодизель;
- комфортабельна їзда;
- сучасна мультимедійна система.
Мінуси Opel Astra 2023:
- не найпросторіший задній ряд;
- у салоні не вистачає роз'ємів USB-A;
- хотілося б ширшої палітри версій моделі.
Технічні характеристики Opel Astra L
|Тип двигуна
|дизельний з турбонаддувом
|Кількість і розташування циліндрів
|R4
|Об'єм двигуна
|1499
|Потужність двигуна, к. с./об/хв
|130/3750
|Обертальний момент, Нм/об/хв
|300/1750
|Коробка передач
|8-ст. автоматична
|Привід
|передній
|Споживання пального, місто-траса
|4,5-3,8 л/100 км
|Макс. швидкість, км/год
|203
|Розгін 0–100 км/год, с
|12,1
|Об'єм паливного баку, л
|52