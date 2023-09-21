Американці готують 1250-сильного конкурента Lamborghini Urus (фото)

Новинка від Czinger може стати найшвидшим кросовером у світі. Нову модель оснастять 1250-сильною гібридною установкою від гіперкара 21C.

Американський бренд Czinger готує свою нову модель — надпотужний гібридний кросовер. Новинка може стати найшвидшим авто у своєму сегменті. Про це розповіли на сайті Autocar.

Кросовер Czinger отримає футуристичний дизайн з п'ятидверним кузовом. Він може стати наступною моделлю бренду після гіперкара 21C.

Кросовер отримає ту саму гібридну силову установку, що й гіперкар 21C Фото: Czinger

Засновник Czinger Кевін Цзінгер підтвердив, що компанія розробляє дуже потужний кросовер. Він отримає ту саму гібридну силову установку, що й гіперкар 21C.

Інтер'єр кросовера буде розрахований на чотири або п'ять посадкових місць залежно від конфігурації. Очікується, що новинка отримає передові технології та сучасні системи безпеки.

Кросовер оснастять гібридною силовою установкою з 2,88-літровим двигуном V8 і трьома електромоторами сумарною потужністю 1250 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме менше ніж 3 секунди, а максимальна швидкість становитиме понад 300 км/год.

З чуток, новинку випустять обмеженим тиражем у 1000 екземплярів. Його вартість може становити від 750 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що в Китаї надійшов у виробництво новий електрокросовер Jiyue 01 від Geely і Baidu.