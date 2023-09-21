Сім місць і заводське ГБО: в Італії представили сімейний кросовер за 30 000 євро (фото)

EVO7 — недорогий кросовер із трьома рядами сидінь і великим багажником. Кросовер отримав трьохзонний клімат-контроль, камеру і паркувальний автопілот уже в базовій версії.

Новий італійський бренд EVO презентував свою нову флагманську модель 7. Семимісний кросовер незабаром надійде в продаж за ціною від 29 990 євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Кросовер оснащений 174-сильним турбомотором

Кросовер EVO7 виглядає знайомо, адже насправді це китайський JAC Sehol X8. Річ у тім, що під брендом EVO італійська компанія DR Automobiles налагодила складання китайських моделей JAC, Chery і BAIC. Як правило, це кросовери, але випускають і міські електрокари. Їх продають не тільки в Італії, а й в Іспанії, Франції та Болгарії.

Новий EVO7 повністю повторює кросовер JAC Sehol X8. У нього гранований дизайн із широкою "пащею" решітки радіатора і "двоповерховою" оптикою.

Модель створена на базі JAC Sehol X8

Габарити EVO7 2023:

довжина — 4795 мм;

ширина — 1870 мм;

висота — 1758 мм;

колісна база — 2830 мм.

У салоні встановлено три ряди сидінь

Італійський кросовер запропонований у версіях на 6 і 7 місць. Об'єм багажника становить 230 л з трьома рядами сидінь, 1050 л — з двома і 1900 л — з одним.

Новий EVO7 отримав віртуальний щиток приладів і 12,3-дюймовий тачскрін. Також базова комплектація охоплює безключовий доступ, тризонний клімат-контроль, люк, камеру, електропривод і підігрів сидінь і навіть паркувальний автопілот.

Зі складеними задніми сидіннями об'єм багажника зростає до 1900 л

Кросовер EVO7 оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 174 к. с. і 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями. Середня витрата палива становить 7,4 л/100 км. За доплату запропоновано заводське ГБО.

Раніше Фокус повідомляв, що на ринок виходить новий корейський електрокросовер із багатим оснащенням.

Також ми писали, що в Італії презентували стильний гібридний кросовер за 20 000 євро.