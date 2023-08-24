В Італії презентували новий компактний кросовер за 17 900 євро із заводським ГБО (фото)
Новий EVO3 — недорогий 4,1-метровий компактний кросовер для міста. Модель доступна в бензиновому або газовому виконанні.
У Європі стартують продажі нового EVO3. Бюджетний компактний кросовер італійського виробництва коштуватиме від 17 900 євро. Про авто розповіли на офіційному сайті марки.
EVO — новий бренд італійської компанії DR Automobiles. Вона займається випуском для європейського ринку низки моделей китайського виробництва. Налагоджено складання автомобілів Chery, JAC і BAIC. Більшість із них — кросовери, хоча в лінійці є і доступні міські електромобілі.
Новий EVO3 — брат-близнюк 4,1-метрової моделі JAC JS2, яка представлена і в Україні. Від китайського кросовера він відрізняється дизайном радіаторної решітки та меншою кількістю хромованих деталей.
Салон EVO3 оздоблений штучною шкірою з контрастною червоною прострочкою. Об'єм багажника становить 450 л.
Кросовер отримав 9,0-дюймовий тачскрін, а ще оснащення включає 17-дюймові диски, клімат-контроль, круїз-контроль, навігацію, парктронік і камеру заднього виду.
Новий кросовер EVO3 оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 113 к. с., а як опцію йому пропонують заводське ГБО. На вибір доступні 5-ступінчаста механічна КПП або варіатор.
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