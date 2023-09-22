Конкурент Golf GTI: в Україні помітили рідкісний заряджений італійський хетчбек (фото)

Fiat Uno Turbo i.e. відрізняється наявністю турбованого двигуна і спортивної підвіски. Це був один із найшвидших хетчбеків свого часу.

У Києві помітили заряджену версію бюджетного хетчбека Fiat Uno Turbo i.e. Ця модель була здатна скласти конкуренцію Volkswagen Golf GTI. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Fiat Uno є найбільш продаваною моделлю італійського бренду в історії. Загалом з 1983 по 1994 рік вдалося реалізувати 6,2 млн автомобілів.

Fiat Uno Turbo i.e. випускався з 1989 по 1992 рік. Це тридверний хетчбек із турбованим двигуном і спортивною підвіскою.

Fiat Uno Turbo i.e. отримав поліпшену підвіску Фото: Topcars UA

Помічений у Києві автомобіль пофарбований у яскравий червоний колір. Зовнішній вигляд доповнюють легкосплавні колісні диски Abarth.

На авто встановлено колісні диски Abarth Фото: Topcars UA

Fiat Uno Turbo i.e. оснащувався двома турбованими двигунами на вибір — 1,3- або 1,4-літровим бензиновим мотором потужністю 105 або 115 к.с. відповідно. Вони працюють у парі з 5-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 8,3 або 8,1 секунди залежно від версії. Максимальна швидкість становить 200 км/год. Ці показники можна порівняти з Volkswagen Golf GTI другого покоління.

Раніше Фокус писав, що в Києві помітили культовий хетчбек Rover Mini 1993 року випуску.