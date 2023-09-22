1000 сил і 2,5 с до сотні: у США створили найпотужніший і найшвидший седан у світі (відео)

Cadillac CT5-V Blackwing від Hennessey оснащений 1000-сильним компресорним V8. Максимальна швидкість седана перевищує 330 км/год.

У Cadillac CT5 2023 з'явилася надпотужна модифікація. Створили її в техаському ательє Hennessey, що створює шалені швидкісні авто. Про це повідомляється на його сайті.

Проєкт назвали Hennessey H1000. В його основі лежить топовий заряджений Cadillac CT5-V Blackwing з 6,2-літровим компресорним V8.

Потужність двигуна підняли до 1000 сил Фото: Hennessey

Тюнінг Cadillac CT5-V Blackwing підняв потужність двигуна з 668 до 1000 к. с., а піковий крутильний момент — з 890 до 1300 Н∙м. Цього домоглися, замінивши інтеркулери, системи впуску і вихлопу, а також перешивши електронний блок управління.

Седан розганяється до 100 км/год за 2,5 с Фото: Hennessey

Розгін до 100 км/год займає 2,5 с, а заїзд на ¼ милі (402 м) з місця здійснюється за 10,1 с. Максимальна швидкість перевищує 330 км/год. Це найшвидший бензиновий седан у світі.

Седан Cadillac пропонують із 6-ступінчастою механічною або 10-ступінчастою автоматичною КПП. Він отримав самоблокувальний диференціал і адаптивні амортизатори.

Примітно, що Hennessey H1000 візуально не відрізняється від Cadillac CT5-V Blackwing. У седана скромний обвіс, задній спойлер і 19-дюймові диски.

Раніше Фокус повідомляв, що незабаром надійде в продаж оновлений седан Cadillac CT5.

Також ми писали про новий флагман Cadillac за $340 000.