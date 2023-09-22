Найдивніший і найкомпактніший BMW в історії перетворили на незвичайну вантажівку (відео)
На будівництво вантажівки знадобилося 40 днів. Вона призначена для перевезення другого BMW Isetta та отримала створене на замовлення шасі.
Умілець побудував два незвичайні автомобілі на базі BMW Isetta 1950-х років. Один із них є драгстером, а другий — вантажівкою для перевезень. Відео опублікували на YouTube-каналі Paper To Pavement.
BMW Isetta є моделлю особливо малого класу. Автомобіль випускався з 1955 до 1962 року. Саме це авто допомогло німецькому бренду впоратися з післявоєнною кризою.
Драгстер отримав назву "Big Dill". Він оснащений двигуном від Harley-Davidson Shovelhead, а на його створення пішло 438 робочих годин.
Попри те, що автомобіль заснований на BMW Isetta, під час його будівництва чимало деталей було замінено. Він заснований на чотириколісній рамі, як у позашляхових баггі.
Не менш цікава і вантажівка "Pickle Jar". Вона отримала виготовлений на замовлення підрамник із вантажною платформою. Вона призначена для перевезення "Big Dill" на перегони.
Вантажівка оснащена шестициліндровим двигуном Chevrolet 230. Цей проєкт зайняв 40 днів. Більшу частину роботи умілець виконав самотужки, але йому також допомагали друзі.
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