Автомобілі Ford отримають інноваційні цифрові номерні знаки: як вони працюють (фото)

Цифрові номерні знаки мають безліч переваг. Завдяки цьому пристрою власнику буде простіше знайти свій автомобіль у разі викрадення.

Ford стане першим у світі виробником, який запропонує цифрові номерні знаки для своїх авто. Новий продукт буде доступний у понад 300 дилерських центрах у США. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Ford уклав партнерську угоду з компанією Reviver, яка розробила перші у світі цифрові номерні знаки. Reviver RPlate буде доступний для клієнтів бренду одразу після купівлі авто.

Цифрові номерні знаки вже дозволені в штатах Аризона, Каліфорнія і Мічиган. Проте водії з цих регіонів можуть їздити по всій території США.

Спершу буде запропоновано тільки 100 000 номерних знаків Reviver RPlate. Вони призначені для встановлення на задню частину авто.

Як працюють цифрові номерні знаки?

На цифрових номерних знаках може відображатися різна інформація Фото: Reviver

Reviver RPlate синхронізується з програмним забезпеченням автомобіля. На номерних знаках можуть відображатися персоналізовані повідомлення.

Цифрові номерні знаки отримали монохромний дисплей з текстом, що налаштовується, і вибором шрифту. Вони можуть працювати за температури від -40 градусів до +80 градусів Цельсія.

Пристрій доступний у двох версіях — зі змінними батареями або з дротовим підключенням до електроніки автомобіля. Для другого варіанта необхідне професійне встановлення.

Цифрові номерні знаки отримали вбудований GPS-передавач. Завдяки цьому власнику буде простіше знайти свій автомобіль у разі викрадення.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні дозволили зберігати номерні знаки авто під час його перепродажу.