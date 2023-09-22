Новий флагман: в Україні з'явиться преміальний семимісний кросовер Mazda CX-90 (фото)

Преміальний кросовер Mazda CX-90 — найрозкішніша і найдорожча модель в історії японської марки. Її салон оздоблено шкірою Nappa, а під капотом встановлено 345-сильну турбошістку.

На український ринок вийде нова Mazda CX-90. Великий сімейний кросовер приходить на зміну моделі CX-9 і є новим флагманом японської марки. Про це повідомляється на офіційному сайті Mazda.

Кросовер сягає 5,1 м у довжину Фото: Mazda

Кросовер Mazda CX-90 є другою (після Mazda CX-60) моделлю в новій преміальній лінійці японського бренду. В основі обох авто лежить нова задньопривідна платформа з поздовжнім розташуванням двигуна.

Mazda CX-90 оснащена 3,3-літровою 345-сильною турбошісткою Фото: Mazda

Нова Mazda CX-90 2023 більша за попередника — досягає 5,1 м у довжину. В Україні модель буде доступна в семимісному виконанні, хоча також існує версія на 6 місць. Об'єм багажника становить 257-2025 л.

Оскільки кросовер Mazda позиціонується як преміальний, то в оздобленні салону використано дорогу шкіру Nappa. Авто отримало віртуальний щиток приладів і проекцію на лобове скло.

Салон Mazda CX-90 оздоблений шкірою Nappa Фото: Mazda

Mazda CX-90 в Україні запропонують тільки в одній багато оснащеній версії Premium-Line (від 2 498 400 гривень). Комплектація охоплює тризонний клімат-контроль, 21-дюймові диски, електроприводи сидінь, керма і дверей багажника, вентиляцію передніх крісел, потужну акустику Bose, набір систем безпеки.

Об'єм багажника можна збільшити з 257 до 2025 л Фото: Mazda

Преміальний кросовер Mazda буде доступний виключно з топовою 3,3-літровою турбошісткою на 345 к. с., 8-ступінчастою автоматичною КПП і повним приводом. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,9 с і розвинути 210 км/год. Завдяки "м'якій" гібридній установці середня витрата палива становить 8,6 л/100 км.

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