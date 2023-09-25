В Австралії кросовер Kia перекинувся на переповненому пляжі (фото)

Попри те, що на пляжі було багато людей, ніхто з них не постраждав. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту.

У Сіднеї водій кросовера Kia Seltos потрапив у незвичайну ДТП. Автомобіль перекинувся на дах просто на жвавому пляжі Балморал. Про це повідомили на сайті Drive.

Водій Kia Seltos їхав на кросовері з великою швидкістю. З невідомих причин він не помітив кам'яне загородження і врізався в нього. За ним знаходився пляж, який був заповнений відпочивальниками.

Кросовер врізався в кам'яне загородження Фото: Facebook.com/North Shore Mums

Попри те, що на пляжі було багато людей, ніхто з них не постраждав. Навіть водій і пасажир кросовера залишилися неушкодженими.

У місцевій громадській організації North Shore Mums заявили, що ДТП сталася 25 вересня близько 13:00. У цей час на пляжі повно людей.

Екстрені служби оперативно убезпечили місце ДТП. Наразі там тривають відновлювальні роботи.

Поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту. Наразі невідомо, яке покарання понесе водій за порушення ПДР.

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