Новий рекорд: старий 58-річний Ford пішов з молотка за ціною суперкара Ferrari (фото)

Випущено лише 562 купе Shelby GT350 1965 року. Заряджений Ford Mustang оснащений 306-сильним V8 і здатний розігнатися до 100 км/год за 6,5 с.

У США на аукціоні Mecum продали Ford Mustang 1965 року. За знамените спортивне авто віддали 522 500 доларів — як за новий Ferrari 812. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Спорткар доопрацьований знаменитим конструктором Кероллом Шелбі Фото: Mecum

Перші Ford Mustang користуються попитом у колекціонерів, але належать до дешевої класики. Окремо стоять їхні лімітовані заряджені версії — такі, як цей Ford Mustang Shelby GT350.

Shelby GT350 1965 року — найперший Ford Mustang, доопрацьований знаменитим гонщиком і конструктором Керроллом Шелбі. Загалом випустили лише 562 таких купе. Втім, конкретно цей автомобіль перевершив усі очікування і встановив новий рекорд вартості моделі.

Автомобіль відмінно зберігся Фото: Mecum

Ford Mustang Shelby GT350 на 100% оригінальний та ідеально зберігся. Авто неодноразово отримувало нагороди на фестивалях ретро-авто.

Тюнінг Ford Mustang 1965 року від Shelby передбачав збільшення потужності 4,7-літрового V8 до 306 к.с. Крім того, у авто доопрацьовані гальма і підвіска, а маса знижена до 1268 кг за рахунок склопластикового капота і відмови від задніх сидінь.

Фото: Mecum

Shelby GT350 1965 року здатний розігнатися до 100 км/год за 6,5 с. Максимальна швидкість купе становить 217 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили Cadillac 1978 року в стані нового авто.

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