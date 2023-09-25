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Для міста та дачі: названо найкращі універсали 2023 року (фото)

Владислав Григорʼєв
Фото: Skoda | Skoda Superb Combi має багате оснащення і просторий інтер'єр

До рейтингу увійшли 10 нових універсалів, на які варто звернути увагу. Експерти виділили всі головні плюси та мінуси кожної з представлених моделей.

Британські експерти назвали 10 найкращих нових універсалів 2023 року. Ці моделі підходять для багатьох повсякденних завдань. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Універсали на відміну від седанів і хетчбеків мають більш просторі багажники. Завдяки цьому в них можна перевозити набагато більше речей, ніж в інших авто.

Експерти виділили 10 нових автомобілів, які мають безліч плюсів. Також вони виділили головні мінуси кожної з представлених моделей.

Топ 10 найкращих універсалів 2023 року:

10. BMW 3 серії Touring

BMW 3 Series Touring пропонує зручну інформаційно-розважальну систему
Фото: BMW

BMW 3 Series Touring вирізняється з-поміж конкурентів відточеною керованістю і красивим інтер'єром. Також це досить комфортний універсал із просторим інтер'єром.

Плюси:

  • добре входить у повороти;
  • приємна керованість;
  • зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

  • не найякісніший інтер'єр;
  • невеликий багажник;
  • жорстка підвіска у версіях M Sport.

9. Toyota Corolla Touring Sports

Toyota Corolla Touring Sports має низьку витрату палива
Фото: Toyota

Toyota Corolla Touring Sports має дуже низьку витрату палива, особливо в гібридній версії. Крім цього універсал відрізняється комфортною підвіскою і багатим оснащенням.

Плюси:

  • низька витрата палива;
  • комфортна підвіска;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • невеликий багажник;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • мультимедійна система працює нестабільно.

8. Mercedes-Benz E-Class Estate

Mercedes-Benz E-Class Estate розкішніший за багатьох конкурентів
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class Estate комфортніший і розкішніший за багатьох конкурентів. Також ця модель дуже простора всередині та пропонує багате оснащення.

Плюси:

  • місткий багажник;
  • багате оснащення;
  • низька витрата палива.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • висока вартість;
  • жорстка підвіска.

7. Volvo V60

Volvo V60 має місткий багажник
Фото: Volvo

Volvo V60 пропонує стильний дизайн і великий багажник. Ще одним плюсом шведського універсала є невисока вартість порівняно з конкурентами.

Плюси:

  • місткий багажник;
  • просторий інтер'єр;
  • приємна керованість.

Мінуси:

  • автоматична КПП працює нестабільно;
  • погана шумоізоляція;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

6. Seat Leon ST

Seat Leon ST дешевший за багатьох конкурентів
Фото: SEAT

Seat Leon є одним із найкращих хетчбеків у своєму класі за керованістю, а універсал ST додає до цього місткий багажник. Також ця модель дешевша за багатьох конкурентів.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • місткий багажник;
  • невисока вартість.

Мінуси:

  • не найпросторіший інтер'єр;
  • жорстка підвіска в спортивних версіях;
  • деякі двигуни працюють шумно.

5. Citroen C5 X

Citroen C5 X пропонує практичний інтер'єр
Фото: Stellantis

Citroen C5 X об'єднує в собі найкращі якості універсала і кросовера. Крім цього модель пропонує практичний інтер'єр і комфортну підвіску.

Плюси:

  • дешевше за конкурентів;
  • комфортна підвіска;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • невеликий багажник;
  • гібридна силова установка має невеликий запас ходу на електротязі.

4. MG5 EV

MG5 EV є одним із небагатьох електричних універсалів на ринку
Фото: Auto Express

Універсал MG5 EV є єдиною електричною моделлю в цьому списку. Він пропонує великий запас ходу і комфортну підвіску.

Плюси:

  • великий запас ходу;
  • дешевше за конкурентів;
  • потужна силова установка.

Мінуси:

  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • повільна швидкість зарядки;
  • неприємна керованість.

3. BMW 5 Series Touring

BMW 5 Series Touring вирізняється приємною керованістю
Фото: BMW

BMW 5 Series Touring на відміну від 3 Series пропонує вищий рівень комфорту. Універсал вирізняється приємною керованістю та стильним дизайном.

Плюси:

  • низька витрата палива;
  • зручна інформаційно-розважальна система;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • невеликий багажник;
  • жорстка підвіска у версіях M Sport.

2. Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi пропонує дуже місткий багажник
Фото: Skoda

Skoda Octavia Combi пропонує багате оснащення навіть у базовій комплектації. Також цей універсал має дуже місткий багажник.

Плюси:

  • висока плавність ходу;
  • місткий багажник.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • занадто м'яка підвіска;
  • деякі важливі елементи управління знаходяться на центральному дисплеї.

1. Skoda Superb Combi

Skoda Superb Combi став лідером цього рейтингу
Фото: Skoda

Skoda Superb Combi об'єднує в собі всі найкращі якості універсалів. Це комфортний і практичний автомобіль, які дешевше деяких конкурентів.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • просторий інтер'єр;
  • місткий багажник.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • втрачає свою вартість під час перепродажу;
  • не найкраща посадка водія.

Раніше Фокус писав, що американські експерти назвали найкращі нові кросовери 2023 року.