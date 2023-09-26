Позашляховики Suzuki Jimny встановили незвичайний світовий рекорд (фото)

Власники Suzuki Jimny чотирьох поколінь зібралися на заході Jimny Gathering 2023. На фестивалі було встановлено незвичайний рекорд з одночасного ввімкнення фар автомобілів.

У Південній Африці встановили незвичайний світовий рекорд Гіннесса. Одночасно 796 позашляховиків Suzuki Jimny увімкнули свої фари. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

У Кларансі компанія Suzuki Auto South Africa організувала захід Jimny Gathering 2023. Він був присвячений позашляховику Jimny, який випускається з 1970 року.

Загалом на заході зібралися близько 800 позашляховиків Фото: Suzuki

На заході зібралося безліч автомобілів Jimny чотирьох поколінь, включно з новим п'ятидверним варіантом. Фестиваль тривав три дні та повністю був присвячений культовій моделі.

Jimny Gathering планували провести 2020 року, але плани змінила глобальна пандемія. У підсумку захід відбувся тільки через три роки.

У Книзі рекордів Гіннесса підтвердили, що 796 позашляховиків Suzuki Jimny одночасно увімкнули фари на 5 секунд. Цей незвичайний рекорд буде складно перевершити.

Suzuki Auto South Africa отримали сертифікат за свій рекорд Фото: Suzuki

Suzuki Jimny четвертого покоління випускається з 2018 року. Позашляховик вирізняється незвичайним дизайном у ретростилі та відмінно справляється з бездоріжжям.

Раніше Фокус повідомляв, що в Малайзії представили спеціальну версію Suzuki Jimny Rhino.