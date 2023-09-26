Раритетний спорткар Jaguar прикрасили 100 000 кристалами Swarovski (відео)

Crystal Car E-Type повторює дизайн Jaguar E-Type Series 1, але вдвічі менший за оригінал. Вартість такого ексклюзивного авто становить від 14 600 до 18 200 доларів.

Компанія Halfscale Cars представила незвичайний мініатюрний автомобіль у стилі спорткара Jaguar E-Type Series 1. Його кузов прикрашений 100 000 кристалами Swarovski. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Crystal Car E-Type майже повністю повторює дизайн Jaguar E-Type Series 1, за винятком габаритів. Всі кристали були нанесені на кузов вручну.

Автомобіль пропонується з бензиновим двигуном, електромотором або педалями. Зовнішній вигляд авто можна персоналізувати, обравши колір кристалів і тканини в інтер'єрі.

Усі кристали наносяться на кузов вручну Фото: Halfscale Cars

Crystal Car E-Type отримав робочі фари та звуковий сигнал. Вартість такого авто становить від 14 600 до 18 200 доларів залежно від опцій.

В інтер'єрі розташоване кермо і диван, в якому можуть поміститися три дитини. При цьому внутрішнє оздоблення виконано на вищому рівні.

В інтер'єрі розташоване кермо і диван Фото: Halfscale Cars

У Halfscale Cars заявили, що прикрашання кузова кристалами огранювання Swarovski Xirus займає близько двох місяців роботи. Також у компанії підкреслили, що Crystal Car більше є прикрасою інтер'єру, ніж транспортним засобом.

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