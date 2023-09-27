Розсекретили електричного конкурента Range Rover від Great Wall (фото)

Кросовер Saloon буде доступний у версіях із електричною силовою установкою або на водні із запасом ходу до 840 км. Новинка надійде в продаж у Китаї вже цього року.

Кросовер Saloon від Great Wall Motor розсекретили на патентних зображеннях. Новинку запропонують у версіях із електричною силовою установкою або на водні. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

На патентних зображеннях можна розгледіти екстер'єр і частину інтер'єру нового кросовера. Спереду розташовані великі вертикальні фари, які з'єднані світлодіодною смугою.

Спереду встановлені великі фари Фото: Xchuxing

Ззаду з'явиться незвичайна оптика, яка розділена на кілька елементів. На кузові буде безліч декоративних вставок.

Ззаду розташована незвичайна оптика Фото: Xchuxing

У передній частині кросовера будуть встановлені два лідари. Також на передніх крилах розташовані камери. Довжина новинки становитиме близько 5200 мм, а колісна база — 3200 мм.

В інтер'єрі встановлять величезний горизонтальний дисплей. Він об'єднає в собі панель приладів та інформаційно-розважальний екран.

В інтер'єрі розмістять величезний дисплей Фото: Xchuxing

Салон кросовера матиме шість або сім посадкових місць залежно від версії. На задньому ряду сидінь з'являться підставки для ніг.

За чутками, новинка отримає силову установку на паливних елементах. Вона дасть змогу забезпечити запас ходу до 840 км.

Також кросовер запропонують із електричною силовою установкою потужністю 550 к.с. Запас ходу становитиме понад 800 км на одному заряді.

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