Немов з іншої планети: седан Mazda 3 отримав дивний тюнінг (фото)

Зовнішній вигляд цієї Mazda 3 сильно відрізняється від оригінального седана. Автомобіль отримав безліч різноманітних зовнішніх доопрацювань.

На Філіппінах на продаж виставили незвичайний седан Mazda 3 2008 року випуску. Автомобіль отримав дивний зовнішній тюнінг. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Ця Mazda 3 пофарбована в яскравий помаранчевий колір. Також седан отримав новий кузовний обвіс, який має безглуздий вигляд.

Спереду з'явився змінений бампер із "ніздрями" між фар. Решітка радіатора також була модернізована.

Ззаду встановлено новий спойлер Фото: Facebook

З боків з'явилися незвичайні вигини, які нагадують людські вени. З більш традиційних модифікацій можна відзначити новий задній дифузор і спойлер.

З боків з'явилися дивні вигини Фото: Facebook

Цікаво те, що 1,6-літровий бензиновий двигун потужністю 105 к.с. і 145 Нм крутного моменту залишився недоторканим. Він працює в парі з п'ятиступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Крім цього власник не став модернізувати інтер'єр седана. Він залишився в незайманому вигляді.

Інтер'єр спорткара зберіг оригінальний вигляд Фото: Facebook

Автомобіль має відмінний стан і не потребує ремонту. Його вартість становить 7700 доларів.

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